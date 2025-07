L’estate torchiarolese 2025 prende forma attraverso un calendario ricco di eventi che animano Torre San Gennaro, Lendinuso e, almeno formalmente, anche Lido Presepe. Il programma, diffuso dall’Amministrazione comunale delinea un’estate viva e partecipata, abbracciando concerti, spettacoli, sagre, mercatini e iniziative sportive. Almeno in parte del territorio.

Piazza Garibaldi si conferma centro nevralgico della stagione: dalla musica live con la Masi Fabio Band (12 luglio e 3 agosto) agli spettacoli per bambini (Hakuna Matata il 21 luglio), passando per il Summer Fest (18-20 luglio), serate disco dance, musica cartoon, anni ‘70 e mercatini delle pulci ogni venerdì, sabato e domenica. Torre S. Gennaro vive un’estate intensa e articolata, che guarda sia ai residenti sia ai villeggianti, con un’offerta diversificata e continua.

Anche Lendinuso si difende più che bene. Dopo l’apertura con il Summer Fashion & Dance, il calendario prosegue con saggi di danza, musica live, teatro e dimostrazioni sportive. A spiccare, in particolare, è la rassegna culturale “Lendinusiana”, curata dal regista Federico Rizzo, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Una proposta di qualità, capace di dare spessore e identità alla località.

E poi c’è Lido Presepe. Una località che, almeno sulla carta, compare nel calendario ufficiale, ma che nei fatti resta ai margini dell’estate torchiarolese. In programmazione solo yoga al mare: ogni lunedì e giovedì alle ore 7 del mattino, a cura del Centro Studi Yoga Unio.

Nessun concerto, nessuna iniziativa serale o per bambini promossa dal Comune.

A colmare parzialmente il vuoto sono solo alcuni eventi privati, come quelli promossi dal ristorante Le Dune, che sta tentando di animare la stagione con appuntamenti per i più piccoli e momenti di aggregazione spontanea.

Ma se qualcosa si muove, lo si deve esclusivamente all’iniziativa di privati.

E dire che Lido Presepe ospita due degli esercizi di ristorazione più rinomati e apprezzati di tutta la fascia costiera: Le Dune e Senzastile, veri e propri poli gastronomici che richiamano ogni giorno centinaia di persone. Ma l’assenza di una cornice pubblica strutturata rischia di disperdere questo potenziale.

«L’anno scorso c’era il problema di un locale privato che spesso proponeva musica e intrattenimento fino alla mattina presto», racconta Serena, villeggiante storica della zona. «Ma quest’anno si è passati all’altro eccesso: c’è solo lo yoga all’alba. Bello, per carità, ma Lido Presepe non può finire con una lezione alle sette del mattino».

Più diretta la critica di Paolo, altro residente: «Il Comune ha due piazzali qui: quello panoramico e quello accanto a Le Dune. Sarebbero perfetti per piccoli eventi, concerti, spettacoli. Invece niente. Sembra quasi che Lido Presepe non esista nei programmi pubblici. San Gennaro ha eventi ogni sera, noi nulla, come se fossimo in serie B».

Tra i commenti più diffusi, anche quello legato al piano economico: «Paghiamo le stesse tasse delle altre località — spiega Anna, residente da oltre vent’anni — ma in cambio non riceviamo nulla. Nessun evento, nessun servizio extra. Solo silenzio. E questo non è più accettabile».

A preoccupare è anche il confronto con quanto avviene a pochi chilometri di distanza. La vicina Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, ha allestito un cartellone quotidiano, ricco di eventi e iniziative capaci di attrarre turisti e cittadini delle marine limitrofe. In questo contesto, Lido Presepe rischia di essere tagliata fuori dalla competizione territoriale estiva, proprio mentre in altre località si investono fondi comunali per rafforzare la propria attrattività.

Il malcontento è diffuso. Famiglie, giovani e anziani lamentano una mancanza di attenzione evidente. In una stagione dove la socialità dovrebbe essere il centro dell’azione pubblica, abbandonare una località popolosa e con potenzialità evidenti appare una scelta miope.

La richiesta è chiara: «Più vita, più attenzione, più rispetto. Non chiediamo grandi palchi, ma un po’ di musica, spettacolo per i bambini, qualcosa che faccia sentire anche Lido Presepe parte dell’estate torchiarolese», conclude uno degli operatori che ha deciso di puntare sulla locazione turistica proprio in questa zona.