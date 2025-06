Sei concerti sulla spiaggia nell’incantevole marina di Ostuni. Dal 26 giugno al 31 luglio Estensioni Music & Light Festival porta la musica dal vivo nell’accogliente Lido Morelli, quando la sera spiega le sue vele contro il cielo. Due i set previsti per ogni appuntamento, sempre in programma di giovedì, alle 18 e alle 20, e a ingresso libero, per l’organizzazione di Idea Show. Concerti che si aggiungono a quelli in programma a Taranto, nel cortile dell’ex Convento di Sant’Antonio, il 27 giugno con Roberto Cacciapaglia e il 28 luglio con Stefano Bollani per «Chiostro in musica», rassegna voluta dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo col supporto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura e realizzata, per l’appunto, all’interno dell’Estensioni Music & Light Festival.

A Ostuni si parte il 26 giugno con i suoni della tradizione salentina nella proposta del progetto Provvisorio Popolare, duo composto da Giacomo Filippo Casciaro (voce, fiati, mandola, chitarra e tamburi) e Angelo Surdo (fisarmonica e organetto) che rivisita la pizzica pizzica contaminandola con le svariate sonorità del Mediterraneo e adattando il carattere arcaico degli strumenti all’ambiente circostante. Suonare la tradizione diventa pertanto un’esperienza di riscoperta dei canti popolari con ritmiche moderne e contemporanee.

Si proseguirà il 3 luglio con il Delta Blues Trio di Sergio De Donno (piano e voce), Federico Quarta (basso) e Toni Nichil (batteria) per un viaggio musicale nelle radici del blues e della black music con omaggi Robert Johnson, Willie Dixon e B. B. King, ma anche ad Eric Clapton e Pino Daniele.

Ancora musiche tradizionali il 10 luglio con il trio capitanato dal fisarmonicista Francesco Giancola e riflettori accesi sulla combinazione voce-pianoforte il 17 luglio con il virtuoso della tastiera Roberto Esposito, musicista classico, ma con molte escursioni nel mondo del jazz, che ha iniziato a percorre molti territori sonori dopo una rigorosa formazione accademica, e che per l’occasione incontra la cantante Dionisia Cassiano sposando jazz e Mediterraneo.

Il 24 luglio si aprirà una finestra sulla tradizione latino-americana con Darinka & Maia, duo di Buenos Aires con radici slovene formato da Darinka Tejera (chitarra, flauto e voce) e Maia Korosec (basso e voce).

Il ciclo di concerti al Lido Morelli si chiuderà il 31 luglio con il pianista Roberto Dante, Musicista eclettico che unisce al mondo della classica una sfrenata passione per il «progressive rock», genere al quale ha dedicato l’esordio discografico da solista intitolato «The Circle».