Il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo ha conferito un mandato di scopo al sig. Giuseppe Nuzzo per la ricostituzione del Sindacato F.I.V.A. Confcommercio (Ambulanti) in provincia di Brindisi.

Nuzzo, Presidente della Fiva in provincia di Taranto, avrà pieno mandato di rappresentanza nei confronti degli enti locali e nei rapporti con le altre associazioni di categoria.

“Ringrazio il Presidente di Confcommercio Brindisi – afferma Nuzzo – per la fiducia che mi è stata accordata. Nei prossimi giorni avvieremo le prime interlocuzioni con gli amministratori dei comuni del Brindisino per affrontare problematiche legate al nostro settore. Allo stesso tempo, svolgeremo assemblee tra vecchi e nuovi iscritti al nostro Sindacato, con il chiaro intento di ricostituire una classe dirigente competente e disponibile a lavorare per il raggiungimento di obiettivi condivisi”.