Si è concluso con un grande successo di partecipazione l’incontro pubblico “ZES Unica: Prospettive e opportunità di sviluppo della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno”, tenutosi oggi alle ore 18:00 presso I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano. L’evento ha visto una notevole affluenza di pubblico, a testimonianza del vivo interesse della comunità fasanese per le tematiche legate allo sviluppo economico del territorio.

Tecnici, imprenditori, professionisti e semplici cittadini hanno risposto con entusiasmo all’invito dell’Amministrazione Comunale, riempiendo la sala e animando il dibattito con domande e interventi pertinenti. La presenza eterogenea dei partecipanti ha arricchito il confronto, dimostrando quanto il tema della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno sia percepito come cruciale per il futuro della nostra città e dell’intera regione.

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di informare e coinvolgere attivamente la cittadinanza su temi così strategici.

L’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Galeota, ha evidenziato come le agevolazioni e le semplificazioni previste dalla ZES Unica possano concretamente tradursi in benefici per le imprese locali e per quelle che sceglieranno di insediarsi a Fasano.

«Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione attiva di tecnici, imprenditori e consulenti – ha detto l’assessore Galeota – Eventi come questo rappresentano un significativo passo avanti nella creazione di sinergie e equilibri virtuosi tra gli attori, istituzionali e non, a vario titolo coinvolti per massimizzare le opportunità offerte dalle Zone Economiche Speciali. Ringrazio Pippo Sciscioli, consulente ANCI nazionale e Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi, per il loro prezioso e qualificato contributo, che è in linea con la strategia di sviluppo del tessuto economico locale voluta dalla nostra amministrazione e capace di attrarre nuovi investimenti produttivi sul nostro territorio».

Gli interventi di Pippo Sciscioli (Consulente Anci Puglia e dirigente Comune di Corato) e Gabriele Menotti Lippolis (Presidente Confindustria Brindisi) hanno fornito ulteriori spunti di riflessione, approfondendo gli aspetti tecnici e le opportunità concrete offerte da questo importante strumento di politica economica.

L’Amministrazione Comunale di Fasano ringrazia tutti i relatori intervenuti e il pubblico per la straordinaria partecipazione, ribadendo l’impegno a promuovere ulteriori iniziative volte a informare e accompagnare la comunità verso un futuro di sviluppo e prosperità.

Ufficio Stampa

Città di Fasano