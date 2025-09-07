Teknoservice per il primo anno è al fianco dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per omaggiare i Santi Patrono Teodoro e Lorenzo, ma soprattutto nel tentativo di rendere accoglienti i luoghi frequentati da migliaia di persone provenienti anche dalla provincia.

Teknoservice, ai servizi normalmente forniti, quale la rimozione dei rifiuti – lo spazzamento e la sanificazione degli assetti stradali, ha inteso accostare delle iniziative mirate per attirare l’attenzione delle utenze sulla necessità di un corretto conferimento.

Stand dedicato alla informativa sulle corrette modalità di conferimento e sui programmi di raccolta, nonché “punti di raccolte” presidiati sono stati messi a disposizione dell”utenza, ai quali sono stati forniti anche dépliant dedicati alla incentivazione per una raccolta differenziata e per un riuso del rifiuto.

La presenza di giocolieri e di una banda, composta da operatori della stessa Tecknoservice, presente nelle vicinanze dello stand, funge da richiamo per questa importante ed educativa iniziativa.

I “punti di raccolta” presidiati, oltre a risultare importanti per un contatto visivo con le attrezzature dislocate in città, risultavano essere il supporto a migliaia di frequentatori della festa per disfarsi correttamente del rifiuto.

Un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi consente, infine, di ripristinare i luoghi messi a dura prova.

Teknoservice si associa all’invito rivolto alla cittadinanza dal Primo Cittadino, durante il discorso in occasione delle onorificenze ai Santi Patrono, ossia quello di avere cura dell’ambiente in cui si vive, sarà compito di Tecknoservice fornire un valore aggiunto.