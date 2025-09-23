Nella giornata del 19 settembre scorso, dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini e di seguito a successivi accertamenti di polizia giudiziaria, personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Mesagne ha identificato e deferiva all’A.G. un soggetto, per il reato di accensione ed esplosioni pericolose senza l’Autorizzazione dell’Autorità di P.S..

Nello specifico nella serata del trascorso 14 settembre, senza nessuna autorizzazione, in una pubblica via di Mesagne, a pochi metri da altre abitazioni e alla presenza di diverse persone, durante i festeggiamenti di un compleanno sono stati accesi e fatti esplodere fuochi pericolosi (fuochi pirotecnici). Il personale dell’Ufficio Amministrativo del Commissariato P.S. di Mesagne, dopo aver acquisito e visionato i filmati consegnati da privati cittadini spaventati dagli scoppi, ha individuato e deferito all’A.G. l’autore delle esplosioni dei fuochi pericolosi, il quale ha ammesso le sue responsabilità.