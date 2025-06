Un’impressionante colonna di fumo nero si è alzata nel cielo di San Pietro Vernotico intorno alle 20 di domenica 22 giugno, visibile anche a chilometri di distanza. A generarla è stato un incendio divampato all’interno del deposito di un’azienda ortofrutticola situata in contrada Paisiello, nelle campagne del Comune brindisino. Le fiamme hanno avvolto in poco tempo enormi cataste di cassette di plastica e materiale ligneo, alimentando un rogo di vaste proporzioni.

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, supportate da due autobotti e da una cisterna kilolitrica da 25mila litri. L’intervento si è protratto per ore, fino alle 00:15 circa, con lunghe operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area. Nelle fasi più critiche si sono udite anche alcune esplosioni.

Non si registrano feriti, ma si è temuto che le fiamme potessero coinvolgere l’autorimessa della STP, situata nelle vicinanze. La stessa Società Trasporti Pubblici di Brindisi, in una nota ufficiale, ha precisato che “gli autobus erano in sosta a distanza di sicurezza e non sono stati in alcun modo interessati dall’incendio”. Tuttavia, per motivi precauzionali, è stato disposto il trasferimento immediato dei mezzi presso il deposito della sede centrale di Brindisi. Un’operazione resa possibile “grazie alla piena collaborazione di autisti non in turno, che si sono comunque resi disponibili”.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento: non si esclude che le fiamme possano essere partite da sterpaglie presenti nei terreni limitrofi.