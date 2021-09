Sport, cultura, impegno civile e mobilità sostenibile saranno protagonisti dell’ultima domenica dell’estate francavillese che ospiterà nel centro cittadino un ricco calendario di appuntamenti.

In occasione di questi eventi per l’intera giornata, oltre a viale Lilla, via Roma e piazza Umberto I saranno riservate esclusivamente a pedoni, ciclisti e bambini anche Corso Umberto I e una parte di via Municipio.

Si comincerà alle 8.30 con il “Cammino delle donne”, l’iniziativa promossa da CSV Brindisi-Lecce, Comune di Francavilla Fontana, Ambito Territoriale Br/3, Lara – rete antiviolenza della Provincia di Brindisi e Commissione Pari Opportunità. Una passeggiata per le vie della Città per riflettere su discriminazione e violenza di genere con testimonianze, attività culturali e buone pratiche.

Alle 8.45, nell’ambito della rassegna “Le strade dei libri”, prenderà il via da Masseria Caliandro “Cammini e racconti sulla via delle specchie”, una escursione tra i tesori nascosti della storia antica del territorio a cura di Camminamenti Puglia e Associazione Nativa.

Alle 9.00 in Piazza Umberto I partenza della terza edizione di “Imperial Run”, la manifestazione podistica organizzata da Urban Runner e Imperiali Atletica.

Alle 12.00 nella Sala Belvedere di Castello Imperiali incontro con il Procuratore Capo della Repubblica dott. Antonio De Donno che condurrà una riflessione sui temi del Cammino delle donne. Interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, il Presidente dell’Ambito Territoriale Br3 Giuseppe Bellanova, il Presidente della Rete LARA e direttore dell’Ambito Br3 Gianluca Budano e il Presidente del CSV Brindisi-Lecce Rino Spedicato.

Alle 17.30 a Castello Imperiali presentazione del cortometraggio “Mi piace spiderman, e allora?” rivolto a bambini da 8 anni in su. In contemporanea, sempre a Castello Imperiali, “Storie in movimento”, laboratorio di letture tra danze e musica a cura di Chiara Sergio. Alle 18.30 la presentazione del libro di Mario Scarpa “L’opposto” chiuderà il piccolo festival del libro e dell’illustrazione “Le strade dei libri”. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Alle 18.00 e alle 19.00 da Castello Imperiali partenza del giro per la Città con il bus turistico di STP. Per partecipare è sufficiente presentarsi al punto di partenza. Accesso al bus gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Il giro sarà impreziosito dalla presenza a bordo di una guida turistica a cura di Impact Archeologia.

La giornata si concluderà alle 20.30 a Castello Imperiali con lo spettacolo “Salvatore Morelli, una tragedia italiana” con Chicco Passaro, Antonella Chiloiro e Annamaria Passaro. Anche in questo caso ingresso gratuito.