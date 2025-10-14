L’assessorato alla Tutela del benessere animale del Comune di Ostuni, in collaborazione con la Asl Brindisi, organizza la seconda edizione del Free microchip day per cani e gatti, un’iniziativa dedicata alla salute e alla tutela degli animali da compagnia.

Domenica 19 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, al Gal Alto Salento in contrada Li Cuti sarà possibile microchippare gratuitamente fino a 50 cani e gatti, grazie al supporto dei veterinari della Asl Brindisi.

L’evento, realizzato con la partecipazione di Gal Alto Salento, guardie zoofile, Enpa e Pro Loco Ostuni Marina, offrirà anche valutazioni comportamentali gratuite per i cani presenti: un medico veterinario specializzando in medicina comportamentale, infatti, sarà a disposizione per fornire consulenze mirate alla prevenzione e risoluzione di problematiche relazionali tra animali e proprietari.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la registrazione anagrafica degli animali domestici, favorendo il loro riconoscimento e contrastando l’abbandono.

