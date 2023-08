Il viaggio del festival itinerante “La Notte della Taranta” il 3 agosto fa tappa a TORRE GUACETO riserva naturale (Br). In scena dalle ore 21 concerto speciale in acustico sul mare al lido Penna Grossa, dell’orchestra Popolare La Notte Della Taranta in l’umanità dell’acqua, spettacolo andato sold out in poche ore.

L’accesso al Lido Penna Grossa, (estremità settentrionale della riserva naturale di Torre Guaceto che rientra nella zona protetta come categoria C, ossia zona di riserva parziale), è consentito dalle ore 20:00. Chi ha prenotato può recarsi al parcheggio PORTA RISERVA dove esibirà il tagliando e sarà accompagnato con il trenino della Parco al lido attrezzato dove si svolgerà il concerto.

La Notte della Taranta, progetto culturale di valorizzazione della musica e della danza del Salento, punta nel 2023 ad evidenziare il valore dell’acqua, dell’umanità dell’acqua in collaborazione con ACQUEDOTTO PUGLIESE. L’acqua che definisce la bellezza dei luoghi, l’acqua che trama i pensieri della comunità, l’acqua che scolpisce il tempo. L’acqua da custodire e proteggere. L’acqua in Puglia è l’autostrada dell’umanità. Attraversa le città, i borghi, la costa e i monti, i laghi e i fiumi, i boschi e il tavoliere, gli uliveti e i canneti, il mare!. L’acqua influenza la vita di Puglia, i gesti e il linguaggio dei suoi abitanti. L’acqua è il collegamento più importante che ha attraversato il passato e scorre verso futuro. Un’autostrada dalla forma fluens di fronte alla quale siamo colpiti da inaspettate emozioni che definiamo “stupore”. Stupore è il mare, movimento e profondità, respiro, suoni e colori verso i quali cerchiamo carezze, comprensione, abbracci. “Lu ruciu de lu mare” cantiamo anche quando il mare è lontano portando dentro il suo moto ondoso. Stupore è l’acqua pubblica che sgorga in ogni luogo, “l’acqua de la funtana” cantiamo per ricordare la bellezza dei paesi e il passato quando scorreva dalla fontana del paese e formava comunità all’impronta. Stupore è l’acqua invisibile che ci proietta nel futuro, quando immensa attraversa tutta la Puglia sotterranea e si tuffa nel Mar Mediterraneo. L’umanità dell’acqua è espressa nel Cantico delle Creature da San Francesco: “humile et pretiosa et casta”. In quest’acqua di Puglia umile e preziosa ci specchiamo, materia e simbolo della nostra regione. Luogo di poesia e di contemplazione, l’acqua ha il suo ritmo musicale, preceduto dal silenzio misterioso. Dalle sorgenti ai pozzi, dalle fontane a quel rubinetto che ci collega con la comunità più vasta del nostro borgo attraverso le condotte di Acquedotto Pugliese, la stupefacente rete di distribuzione dell’acqua dal Gargano a Santa Maria di Leuca.

Concerto speciale sul mare dell’ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA, immersi nella riserva naturale di Torre Guaceto

Ed ecco che alle 21, immersi nella natura, i suoni e i canti della Notte della Taranta approdano nel lido attrezzato della riserva di Torre Guaceto con il concerto speciale sul mare unplugged dell’ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA con Enza Pagliara, Consuelo Alfieri e Antonio Amato, e i musicisti Attilio Turrisi – chitarra battente, Alessandro Monteduro – percussioni, Gianluca Longo – mandola, Roberto Gemma – fisarmonica, Antonio Marra – batteria, Roberto Chiga, Alessandro Chiga, Carlo Canaglia De Pascali, Gioele Nuzzo – tamburello, Mario Esposito – basso, Giuseppe Astore – violino, Nico Berardi – fiati. A danzare sul mare saranno Serena Pellegrino, Lucia Scarabino, Mihaela Coluccia, Fabrizio Nigro, Stefano Campagna e Mattia Politi.

L’accesso alla Riserva è consentito dalle ore 20:00. Chi ha prenotato può recarsi al parcheggio PORTA RISERVA dove esibirà il tagliando e sarà accompagnato con il trenino della Riserva al lido attrezzato dove si svolgerà il concerto.

L’edizione 2023 del Festival La Notte della Taranta, iniziato il 1° agosto, attraverserà fino al 27 agosto, ben 25 tra borghi e città del Salento e l’iconica baia di Sant’Andrea, con oltre 400 ospiti tra musicisti, danzatori, attori, scrittori e filosofi. Un’edizione che si preannuncia straordinaria e che conferma La Notte della Taranta come il più grande festival itinerante italiano che promuove la musica popolare come spartito di emozioni nate dal dialogo tra le arti, intrecciando e creando riflessioni e approfondimenti con la danza, il teatro, la letteratura, la filosofia e condurrà, tappa dopo tappa al Concertone del 26 agosto a Melpignano (Le), alla lunga notte con il maestro concertatore FIORELLA MANNOIA.

La Ragnatela della Taranta prosegue il 4 agosto Sogliano Cavour, 5 agosto Nociglia, 6 agosto Racale, 7 agosto Cursi, 8 agosto Alessano, 9 agosto Ugento, 10 agosto Sant’Andrea – marina di Melendugno, 11 agosto Carpignano Salentino, 12 agosto Nardò, 13 agosto Galatone, 14 agosto LECCE, 16 agosto Zollino, 17 agosto Galatina, 18 agosto Castrignano de Greci, 19 agosto Cutrofiano, 20 agosto Aradeo per la prima volta inserito nel Festival, 21 agosto Martignano, 22 agosto Soleto, 23 agosto Sternatia, 24 agosto Martano, 26 agosto CONCERTONE DI MEPIGNANO, 27 agosto Galatina – Le Ronde della Taranta. INGRESSO GRATUITO.

Il tema di questa 26esima edizione è L’IDENTITÀ, ispirato da Italo Calvino, lo scrittore del quale quest’anno ricorre il centenario dalla nascita: “L’identità è un fascio di linee divergenti che trovano nell’individuo il punto d’interesse” scriveva Calvino ne “Le civiltà delle macchine”. Un tema-mondo per interpretare la realtà attuale che sarà affrontato nella lectio magistralis dal filosofo Umberto Galimberti ospite a Martano il 24 agosto, dai filosofi di Tlon Maura Gancitano e Andrea Colamedici il 21 agosto a Martignano, dalla giudice penale Maria Francesca Mariano il 19 agosto a Cutrofiano, dal giornalista Marcello Veneziani il 23 agosto a Sternatia, dal teologo Vito Mancuso l’8 agosto ad Alessano, dallo scrittore Stefano Massini il 17 agosto a Galatina, dal giornalista e scrittore Angelo Mellone il 13 agosto a Galatone.

Il Festival 2023 è dedicato a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso di recente, che ha lavorato fine alla fine dei suoi giorni al programma itinerante della Taranta.

Il Festival Itinerante è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato da REGIONE PUGLIA e PUGLIAPROMOZIONE con il contributo di Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura e la collaborazione dell’Istituto Diego Carpitella.

La Fondazione Notte della Taranta ringrazia la Riserva Naturale di Torre Guaceto e i comuni di Corigliano d’Otranto, Calimera, Sogliano Cavour, Nociglia, Racale, Cursi, Alessano, Ugento, Melendugno, Carpignano Salentino, Nardò, Galatone, Zollino, Galatina, Castrignano de’ Greci, Cutrofiano, Aradeo, Martignano, Soleto, Sternatia, Martano, Melpignano e la città di Lecce.

Main Sponsor: DMJ – Gruppo DE MARIANI

Sponsor: ACQUA ORSINI

Vettore Ufficiale: Ferrovie SUD EST

Partner culturale: ACQUEDOTTO PUGLIESE

Partner sociale: FRATRES, L’INTEGRAZIONE, L’ADELFIA, OLIVAMI

Partner tecnico: BUSFORFUN, APOS

