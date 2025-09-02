Il Trio The Stubborn nell’Atrio del Castello comunale, con la partecipazione di Azzurra Di Maggio: a partire dalle ore 20.30, l’ingresso è gratuito.

Si terrà mercoledì 3 settembre, nell’Atrio del Castello comunale a partire dalle ore 20:30, lo spettacolo a cura dell’Associazione Il Curro APS. Sul palco, Claudia Ribezzi (voce), Alessio Brognoli (chitarra), Umberto de Vitti (contrabbasso), con la partecipazione di Azzurra Di Maggio, che con le sue coreografie arricchirà la serata aggiungendo suggestioni visive ed emozionali.

“L’idea di accompagnare la lettura con il contrabbasso nasce qualche anno fa, durante un evento in cui una lettrice interpretava brani tratti da un libro presentato dalla nostra associazione, fu un successo”, spiega la cantante Claudia Ribezzi. Al sodalizio si aggiunge più recentemente il maestro Alessio Brognoli. Il trio così composto propone uno spettacolo intimo e suggestivo, in cui ogni brano diventa una goccia di memoria: un viaggio musicale che attraversa epoche e stili,

“La nostra associazione è da sempre conosciuta per la realizzazione di eventi “multisensoriali”, capaci di coinvolgere il pubblico a più livelli. Anche in questa occasione – dichiarano i componenti della formazione The Stubborn – non ci siamo limitati alla sola esperienza musicale, ma abbiamo voluto ampliare il linguaggio artistico includendo la danza”. Musica, parole e movimento si fonderanno in un’unica esperienza da vivere con sguardo multisensoriale. L’evento, ad ingresso gratuito, è inserito nella programmazione di settembre “MesagnEstate 2025”.