Dal 1° al 31 luglio 2025, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno ospita la mostra dell’artista Vittorio Zucchelli, intitolata Gusci d’anime. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi 2025.

La mostra offre un percorso concettuale attraverso installazioni e sculture che esplorano i temi dell’identità, della protezione e della trasformazione interiore. Al centro dell’esposizione si trovano le “Estroflessioni”, opere materiche in cui l’uovo diventa elemento simbolico.

Il lavoro di Vittorio Zucchelli si caratterizza per una ricerca continua che si fonda sulla sperimentazione dei materiali e sulla libertà del gesto creativo. Utilizza spesso un approccio ironico e ludico e le sue opere mettono in discussione la rigidità delle strutture invitando a una lettura aperta, in equilibrio tra rigore e spontaneità.

Attivo da oltre vent’anni nell’ambito delle arti visive, Zucchelli opera tra scultura, installazione e arte ambientale. La sua produzione, esposta in numerosi contesti nazionali e internazionali, si caratterizza per l’equilibrio tra rigore concettuale e sensibilità poetica, dando vita a opere che esplorano in profondità la relazione tra forma, pensiero e il nostro modo di abitare il mondo.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica negli orari di visita del Castello di Carovigno.

Per informazioni e dettagli:

www.pastpuglia.it

App P.A.S.T. Puglia