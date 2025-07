Due medaglie d’oro con gran menzione e un punteggio di eccellenza: Tenute Lu Spada, azienda vitivinicola biologica situata nel cuore del territorio brindisino, è stata premiata come uno dei migliori produttori di vino rosa in Italia nell’ambito del prestigioso Concorso Enologico Nazionale “Rosa Rosati Rosè”.

Ad ottenere i riconoscimenti sono stati due rosati che esprimono in purezza l’anima del territorio:

Tuffetto – IGP Salento, Negroamaro biologico → 96/100 – Rosa d’Oro con Gran Menzione

Fuoco Rosa – IGP Salento, Susumaniello biologico → 94/100 – Rosa d’Oro.

“Due etichette che rappresentano non solo un’eccellenza produttiva di Tenute Lu spada , ma anche la profonda identità agricola e storica della provincia di Brindisi, dove Negroamaro e Susumaniello sono vitigni autoctoni da secoli radicati nella cultura e nei terreni di un territorio che risente delle brezze marine di questa parte dell’adriatico.Questo doppio riconoscimento è un grande orgoglio per noi e per il territorio a cui apparteniamo. È il frutto di un lavoro quotidiano che unisce tradizione contadina, agricoltura biologica e passione per il vino autentico.

Il riconoscimento premia ancora una volta il lavoro,l’impegno e la passione di tenute Lu spada e dei suoi collaboratori e soprattutto dell’enologo Giuseppe Pizzolante per produrre vini biologici

“buoni, puliti e giusti” che si stanno facendo sempre più apprezzare.

“Il Vino Rosa sta conquistando anno dopo anno sempre più fette di mercato, piace ai giovani ed è

spesso più in linea con i nuovi trend di food e del bere sano e responsabile.Brindisi ha tutte le carte in regola per essere protagonista nel panorama nazionale dei rosati” – dichiara l’amministratore unico di Tenute Lu Spada, Carmine Dipietrangelo.

Tenute Lu Spada è una giovane realtà vitivinicola nata per valorizzare le uve locali attraverso pratiche sostenibili, lungo l’ultimo tratto dell’Appia Antica, oggi riconosciuta patrimonio UNESCO. Con una produzione biologica certificata, ogni bottiglia racconta un paesaggio, una storia e un’identità che affondano le radici nella terra di Brindisi.

Il concorso nazionale “Rosa Rosati Rosè”, organizzato da “RosaRosatiRosè – Il Piacere di Bere Rosa” rappresenta oggi uno dei più importanti appuntamenti dedicati al vino rosato in Italia, con una giuria specializzata che premia le migliori espressioni da ogni regione.