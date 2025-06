La CNA Giovani Imprenditori Puglia, organizza la tappa regionale della Staffetta roadshow sulla trasmissione d’impresa per il 27 giugno, alle ore 17:00 presso la Sala Alfredo Malcarne della CCIAA (Camera del Commercio) in Via Bastioni Carlo V n°4/6.

La Staffetta nasce con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso di ascolto, dialogo e proposta politica sul tema dell’avvio e della trasmissione d’impresa, due snodi strategici prioritari per la tenuta e la crescita del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Durante ogni tappa del roadshow – e in particolare in occasione della tavola rotonda in programma – la CNA vuole raccogliere idee, confrontarsi con i territori e presentare la propria visione, illustrando proposte concrete per alleggerire il peso fiscale che grava sul passaggio generazionale e per rendere più accessibile l’avvio d’impresa per le nuove generazioni.

Il passaggio generazionale rappresenta una fase cruciale per la sopravvivenza e la crescita delle imprese, ma spesso si scontra con una pressione fiscale eccessiva che penalizza sia chi subentra sia chi cede l’attività. Per questo motivo CNA propone una serie di interventi normativi che verranno resi noti durante l’iniziativa.

Programma dell’evento:

– Ore 16.00: Start sessione privata.

Assemblea elettiva 2025 Giovani Imprenditori Puglia

– Ore 17.00: Start sessione pubblica.

Staffetta – Roadshow dei giovani imprenditori CNA sulla trasmissione d’impresa.

Registrazione partecipanti

Saluti:

– Daniele Del Genio, Presidente CNA Puglia,

– Franco Gentile, Vice Presidente CCIAA Brindisi – Taranto,

Interventi:

Presentazione dell’indagine CNA “Analisi e visioni e proposte per la nuova generazione d’impresa”

Vanessa Coppola, Presidente Giovani Imprenditori CNA Puglia,

Presentazione proposta politica

Claudio Carpentieri, Responsabile Dipartimento Politiche Fiscali e Societarie CNA,

TAVOLA ROTONDA CON GLI INTERVENTI DI:

– Dott.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente sezione politiche giovanili – Regione Puglia

– On. Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere – Camera dei Deputati

– On. Claudio Michele Stefanazzi, Vicepresidente Commissione parlamentare per le questioni regionali – Camera dei Deputati

– Simone Gualandi, Presidente Nazionale CNA Giovani Imprenditori

Q&A

Invito alla partecipazione:

Invitiamo la cittadinanza, i rappresentanti delle istituzioni e le imprese locali a partecipare a questo importante evento per contribuire attivamente al confronto sul futuro dell’imprenditoria, condividere esperienze e idee e sostenere proposte concrete a favore del ricambio generazionale e dell’avvio d’impresa.

La partecipazione all’evento è gratuita, tuttavia è necessaria l’iscrizione al seguente link:

https://tinyurl.com/36tx63um