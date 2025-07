Con un canestro allo scadere firmato da Edoardo Fontana, il Centro-NewSpam di coach Gianfranco Patera si è aggiudicato la finalissima del Torneo dei Rioni 2025, superando 74-72 la combattiva formazione Bozzano-Perrino San Paolo-BrindisiReport, allenata da coach Luca Laghezza. Emozioni autentiche fino all’ultimo secondo, davanti a una splendida cornice di pubblico che ha seguito con entusiasmo l’intero match nella suggestiva Piazza Santa Teresa.

Nella finale per il terzo posto, Casale-Paradiso-Minnuta Agenda Brindisi di coach Giovanni Rubino ha avuto la meglio su Sant’Elia-Sant’Angelo Brundisium guidata da coach Castellitto, imponendosi con il punteggio di 80-71 e completando così il podio di una competizione che ha saputo coniugare talento sportivo e senso di appartenenza.

Alla squadra vincitrice sono stati consegnati la coppa per il primo posto, dalle mani del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, e il defibrillatore da installare nel quartiere, offerto dal Consorzio ASI e consegnato dal presidente Vittorio Rina, nell’ambito del progetto “Brindisi, città cardioprotetta”.

Al termine della manifestazione sono stati assegnati anche i premi individuali:

Miglior giocatore: Edoardo Fontana (premiato da Angelo Contessa, presidente ANCE Brindisi)

Miglior realizzatore: Riccardo Calcagni (premiato da Giovanni Nardelli, presidente Cantiere Risveglio)

Giocatore più giovane: Luigi Brigida (premiato da Teodoro Scarano, assessore allo sport del Comune di Brindisi)

Giocatore più anziano: Diego Orlacchio (premiato dalla Sig.ra Daniela Russo, Brigida Srl)

Il Premio Fair Play “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” è stato conferito all’arbitro Colucci, con la seguente motivazione:

“Per la straordinaria forza di volontà dimostrata nel voler essere comunque partecipe al Torneo dei Rioni, nonostante l’infortunio che lo aveva colpito poche ore prima dell’inizio. Chiamato a far parte della squadra arbitrale, ha scelto di non tirarsi indietro, svolgendo nell’ambito della manifestazione il ruolo di DJ. Con spirito di servizio e grande generosità, ha accompagnato tutte le serate del torneo con la sua musica, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un esempio autentico di attaccamento, dedizione e fair play.”

Un riconoscimento speciale è stato assegnato al Club Amici, che quarant’anni fa ideò e organizzò la prima edizione del Torneo dei Rioni, gettando le basi di una tradizione che oggi si rinnova nel segno della memoria e del futuro. A ritirare il premio è stata la signora Angela Rollo, moglie del compianto Marcello.

La motivazione: “A chi ha acceso la scintilla. Al Club Amici, pioniere del Torneo dei Rioni, per aver dato il via a un sogno che è tornato a vivere. Grazie per il vostro spirito, la vostra visione, la vostra eredità.”

Particolarmente intenso il momento dedicato al ricordo di alcune figure storiche del basket brindisino: Pippo Mazzone, Pompeo Barbiero, Fabio Dejudicibus e Fabio D’Aprile. Il loro nome, il loro contributo e il loro esempio sono stati ricordati pubblicamente in un passaggio che ha unito la commozione alla riconoscenza. Il loro ricordo continua a vivere nel cuore della comunità cestistica brindisina, in ogni gesto, in ogni applauso, in ogni silenzio rispettoso. Anche loro, simbolicamente, hanno partecipato a questo torneo.

A consuntivo, il Torneo dei Rioni 2025 può essere valutato positivamente. Pur in presenza di tempi organizzativi molto ristretti, la manifestazione si è svolta regolarmente, coinvolgendo un numero significativo di squadre, allenatori, atleti e spettatori.

La risposta del pubblico è stata ampia e costante, trasformando per cinque sere Piazza Santa Teresa in un vero spazio di partecipazione civica. L’evento ha offerto uno spettacolo sportivo di qualità, ma anche un’occasione concreta di socializzazione e coesione tra i quartieri cittadini.

Determinante il contributo di ex protagonisti del basket brindisino, professionisti della comunicazione, fotografi, videomaker, attività commerciali, istituzioni e numerosi volontari. È emerso un modello di collaborazione diffusa che potrà essere ulteriormente valorizzato in futuro.

Parte integrante dell’organizzazione sono state le testate giornalistiche BrindisiTime, Brindisium.net, BrindisiReport, Agenda Brindisi, Newspam e Senzacolonne.

Il torneo è stato reso possibile anche grazie al sostegno dei seguenti sponsor:

Main Sponsor: La Concordia Laboratorio Stampa

Partner: ANCE Brindisi, Consorzio ASI Brindisi, Ennova, Associazione Vola a Canestro, CSI, Sfera Medical Group, 64, Cri.gi., Tenute Lu Spada, Cantine Risveglio, Danese Group, Confcommercio, Marina Rinaldi, Ottica Minno, Brin Malte, Schiuma, Tre Zero Cinque, Pubblica Assistenza San Pancrazio, Brunda, Romano Artigiani del Gusto, Il Capitano, Pizzeria Miky 1, Spaccanapoli, De Matteis, CiccioRiccio.

Di particolare rilievo il gesto solidale legato alla manifestazione: la donazione di un defibrillatore alla città, nell’ambito del progetto “Brindisi, città cardioprotetta”, promosso dall’APS Batti un colpo. Un segno concreto, che aggiunge valore civile e sociale al progetto sportivo.

La prossima edizione potrà contare su un’esperienza consolidata e su una comunità che ha dimostrato entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza. I presupposti per una crescita ulteriore ci sono tutti.