Il Comune di Brindisi ha avviato la procedura per la designazione del proprio rappresentante all’interno del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, come previsto dall’art. 9 della Legge 84/1994 e successive modifiche.

A darne notizia è il sindaco Giuseppe Marchionna, che ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di cittadini, gruppi consiliari, organismi di partecipazione, ordini professionali, associazioni di categoria, enti pubblici e privati. Le proposte, non vincolanti per l’Amministrazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 luglio 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

Requisiti richiesti

Il candidato designato dovrà essere cittadino dell’Unione Europea e possedere una comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, con piena conoscenza della normativa di riferimento, delle dinamiche operative e dei profili pratici del comparto. Non sono ammesse candidature da parte di soggetti in quiescenza.

Documentazione da allegare

Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati:

dati anagrafici e residenza;

curriculum vitae dettagliato e firmato;

elenco cariche pubbliche o private ricoperte;

copia del documento d’identità;

dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti richiesti, tra cui: godimento dei diritti politici, assenza di conflitti di interesse, assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (D.Lgs. 39/2013), rispetto della normativa in materia di incarichi a soggetti in pensione.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Brindisi e all’Albo Pretorio on-line.