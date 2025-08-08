Nella seduta odierna del Consiglio Comunale è stato approvato all’unanimità il “Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani”. Questo passo importante segna l’avvicinamento alla consegna alla comunità brindisina di spazi verdi dedicati.

Si tratta di un progetto ambizioso che prevede la messa a disposizione della cittadinanza di orti urbani tradizionali, orti sociali, orti didattici e orti per associazioni ed enti. L’obiettivo è valorizzare appezzamenti di terreno inutilizzati, trasformandoli in luoghi di aggregazione, impiego del tempo libero e gestione partecipata dei beni comuni. Un modo concreto per favorire la cultura della sicurezza alimentare locale e promuovere l’inclusione, l’aggregazione e la solidarietà tra le persone.

L’iniziativa vuole incentivare la partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla città.

La comunità al centro: verso una città più sostenibile e inclusiva

L’Assessore al Patrimonio, Caterina Cozzolino, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione del Regolamento, definendolo un passo significativo verso una città più sostenibile e inclusiva: “L’approvazione del Regolamento è motivo di grande soddisfazione poiché rappresenta un passo significativo verso una città più sostenibile, inclusiva ed attenta al benessere dei cittadini. Gli orti urbani rappresentano un’opportunità straordinaria per riscoprire i valori della natura, promuovere il consumo alimentare sano e consapevole, incentivare le buone pratiche relative al recupero, riciclo e riutilizzo delle risorse naturali, favorire la coesione sociale creando spazi di incontro e collaborazione tra cittadini. Confido in un positivo riscontro dei cittadini che con maturità e senso di responsabilità beneficeranno di questi luoghi pubblici, spazi comuni, dei quali saranno custodi rispettosi. La nostra è una comunità che ha sempre dimostrato di potercela fare, pronta a progredire, ad evolversi ed a guardare al futuro ispirandosi a modelli virtuosi. Dal canto suo, l’Amministrazione comunale garantirà tutto il supporto dovesse necessitare, oltre i regolari e dovuti controlli.”

Prossimi passi: assegnazione dei lotti

Con l’approvazione del regolamento, si avvieranno le procedure per la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei lotti. La selezione avverrà tramite la redazione di una graduatoria, che porterà infine alla consegna delle chiavi ai beneficiari del servizio.