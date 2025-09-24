Una nuova, importante iniziativa di inclusione e sensibilizzazione fa il suo debutto nella città di Brindisi: il “Disability Pride”, una manifestazione che si terrà per la prima volta a Brindisi sabato 11 ottobre 2025, con l’obiettivo di celebrare la diversità e i diritti delle persone con disabilità. Questo evento si inserisce nel più ampio movimento internazionale per i diritti delle persone disabili e vuole essere una piattaforma di visibilità, supporto e denuncia delle discriminazioni ancora troppo diffuse. Il “Disability Pride” rappresenta un’occasione unica per promuovere una società più inclusiva, in cui le persone con disabilità possano essere riconosciute e apprezzate per le loro capacità, oltre che per le loro sfide. L’evento prevede una parata colorata ed interventi che coinvolgeranno tutta la comunità locale.

Adesioni aperte per partecipare al Pride

La manifestazione è aperta a tutte le persone, organizzazioni e realtà che vogliono partecipare, contribuendo così alla costruzione di una giornata di condivisione e impegno. Sono aperte le iscrizioni per chiunque desideri unirsi alla parata, in qualità di partecipante attivo o sostenitore. Ogni adesione è una voce in più che si alza per l’inclusione, la parità e la libertà. Chiunque voglia partecipare come associazione, gruppo o individuo è invitato a contattare il comitato organizzativo per maggiori dettagli. L’adesione è gratuita e l’organizzazione è pronta a supportare tutte le esigenze logistiche e accessibili per garantire una partecipazione senza barriere.

Dove e quando

Data: Sabato 11 ottobre 2025

Luogo: Centro di Brindisi (punto di ritrovo piazzale stazione ferroviaria)

Il Disability Pride vuole essere un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche legate alla disabilità, promuovendo un cambiamento positivo nelle mentalità e nelle politiche sociali. Invitiamo tutta la cittadinanza, le istituzioni e le realtà del territorio a partecipare a questa importante giornata di sensibilizzazione e di orgoglio. Insieme, possiamo costruire una società più giusta, più equa, e senza barriere.

Per informazioni e adesioni:

Email: cseoltrelorizzonte@libero.it

Telefono: Mattia 349.1831621 – Monica 334.5804696