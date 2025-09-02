Un’importante giornata di formazione e confronto dedicata alla gestione del cardiopatico congenito adulto, organizzata dalla Fondazione San Giorgio in collaborazione con Apulia Diagnostic, si terrà sabato 27 settembre 2025, presso l’Auditorium del Castello di Mesagne (BR).

Il tema dell’evento

“Il paziente cardiopatico congenito adulto nell’ambulatorio del medico di base, del cardiologo sul territorio e in ospedale:

Cosa sapere, cosa controllare, cosa fare, quando inviare al centro di riferimento?”

L’obiettivo del meeting è offrire a medici di medicina generale e cardiologi – sia ospedalieri che territoriali – strumenti pratici e aggiornamenti clinici per affrontare con maggiore efficacia la gestione di pazienti adulti con cardiopatie congenite.

Una popolazione in evoluzione

La popolazione di cardiopatici congeniti adulti è sempre più numerosa e diversificata. Include:

Pazienti operati in età pediatrica considerati guariti

Pazienti con reliquati chirurgici

Soggetti con complicanze sopraggiunte in età adulta

Pazienti diagnosticati per la prima volta in età adulta

La complessità clinica di questi casi richiede un approccio integrato, multidisciplinare e altamente specializzato, che coinvolge:

Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell’adulto

Counseling dedicato su sessualità, gravidanza, attività sportiva e lavorativa

Percorsi clinico-assistenziali condivisi tra ospedale e territorio

Durante il corso, esperti di alto profilo con anni di esperienza nel settore forniranno approfondimenti teorici e pratici, lasciando ampio spazio alla discussione con i partecipanti per chiarimenti e domande.

Responsabili Scientifici

Dott. Sergio Pede – Presidente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione San Giorgio e Direttore Sanitario di Apulia Diagnostic

Dott. Ennio Pisanò – Direttore U.O. Cardiologia UTIC, Ospedale A. Perrino di Brindisi

Modalità di iscrizione

– Iscrizione online tramite il sito: www.motusanimi.it/iscrizione-online

– Selezionare il titolo dell’evento, inserire i propri dati e cliccare su “Registrami ed iscrivimi”

– Per assistenza: tutor@motusanimi.com

Informazioni Utili

– Evento ECM RES n. 2112 – 456836

– Crediti ECM riconosciuti: 4

– Posti disponibili: 100 partecipanti

– Evento aperto a medici di medicina generale, cardiologi, specialisti del settore

Con il contributo educazionale non condizionato di:

NEW MEDICAL SOLUTIONS