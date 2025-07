Il Comune di Fasano rende noto alla cittadinanza i risultati delle analisi sui microinquinanti organici effettuate da ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto, in seguito all’incendio divampato il 1° luglio 2025 presso l’impianto rifiuti “Eco Ambiente Sud s.r.l.” in Strada Comunale Fascianello n. 51.

ARPA Puglia ha trasmesso gli esiti degli esami condotti su campioni di aria ambiente prelevati tra il 2 e il 5 luglio 2025 in diverse zone del territorio fasanese.

Dai dati analitici, in particolare per quanto riguarda i PCDD/F (policloro-dibenzodiossine/furani) e i PCB diossina-simili, emerge quanto segue:

• Via Roma (nei pressi della nuova zona commerciale di Fasano): Le concentrazioni rilevate sono indicative di un impatto elevato sulla matrice aria nei giorni immediatamente successivi all’incendio, con una progressiva diminuzione nei giorni successivi.

• Nei pressi del Frantoio Pagliarulo: Presso questa postazione di campionamento, l’impatto riscontrato è stato classificato come medio-basso.

Non appena ricevuta la nota di ARPA Puglia, il sindaco Francesco Zaccaria ha prontamente comunicato gli esiti delle analisi a tutti gli enti competenti: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia e la Prefettura di Brindisi. Questa comunicazione è finalizzata a sollecitare le successive azioni e gli adempimenti che tali Enti riterranno opportuno intraprendere, di concerto con il Comune di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano