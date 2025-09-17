September 17, 2025
Set 17, 2025    Posted by    news 0

Paura nella notte in via Benvenuto Cellini, dove intorno alle 00.30 un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi.

L’intervento si è rivelato decisivo: i pompieri hanno tratto in salvo un uomo che si trovava all’interno dell’abitazione, domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altre unità immobiliari.

Accertamenti sono in corso per stabilire le cause del rogo.

Related Posts

La vendemmia a Tenute Lu Spada con i ragazzi della cooperativa Oltre l’orizzonte

Il Bastione in erba di Porta Lecce: il coraggio di indignarci. Di Vincenzo Albano

A2A si conferma gold sponsor della Valtur Brindisi

Denuncia di Zippo: “a La Rosa sistematici sversamenti di acqua dai mezzi di igiene urnana”

Domenica 21 settembre torna la visita all’alba al Castello Alfonsino

Nel weekend torna Hopstuni, festa dedicata alla birra artigianale

No Comments

Leave a Comment