Paura nella notte in via Benvenuto Cellini, dove intorno alle 00.30 un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi.

L’intervento si è rivelato decisivo: i pompieri hanno tratto in salvo un uomo che si trovava all’interno dell’abitazione, domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altre unità immobiliari.

Accertamenti sono in corso per stabilire le cause del rogo.