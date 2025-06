Promuovere interventi innovativi e potenziati in favore della comunità oncologica locale: è l’obiettivo del progetto pilota “INFO POINT ONCOLOGICO”, promosso dal Consorzio ATS BR 4 in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e presentato questa mattina nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi. Un importante passo verso il rafforzamento dei servizi dedicati ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Toni Matarrelli, il Direttore Coordinamento ATS Brindisi Antonio Calabrese, il Presidente ATS BR 4 Lucrezia Morleo, il Coordinatore strategico ATS provinciali Paolo Papapietro, il Referente CVS Brindisi Lecce Rino Spedicato.

“L’Ambito Territoriale BR 4 ha ritenuto utile aprire degli info point nei 9 comuni che lo costituiscono per sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie con percorsi di ascolto e di sostegno che possano permettere di vivere con serenità il difficile periodo della loro vita – ha commentato il Presidente Matarrelli. È una buona prassi che, come cabina di regia provinciale, vorremmo si diffondesse in tutto il territorio”.

“Un progetto innovativo e unico a livello regionale che ci auguriamo possa contaminare anche gli altri ambiti – ha aggiunto il Direttore Antonio Calabrese – È importante, in questa fase storica, cercare di supportare il sistema sanitario: l’Info Point Oncologico punta a dare ascolto e risposte ai pazienti”.

“Il progetto che presentiamo oggi è l’emblema di un processo partecipativo, nato dall’esigenza di ascoltare i territori, di potenziare e implementare i servizi per i malati oncologici – ha concluso la Presidente Lucrezia Morleo. Un’esperienza, quella dei percorsi di coprogettazione, che abbiamo sposato sin dalla nascita del nostro Consorzio. Se non ascoltiamo i territori, i cittadini e gli enti del terzo settore non possiamo andare incontro a quelle che sono le vere esigenze della popolazione”.

Nel dettaglio si tratterà di fornire sostegno piscologico, supporto informativo e di orientamento per richieste relative ai rapporti con enti e strutture sanitarie; aiuto per le richieste di attivazione dei servizi e per ogni attività ricreativa utile al miglioramento della qualità della vita dei malati e dei loro familiari.

Presenti anche i partner che hanno aderito all’iniziativa: Associazione Unione Sportiva Acli Brindisi, Associazione Conchiglia APS con il Centro Sportivo Italiano, Cooperativa Sociale Oasi, Cooperativa Sociale La Vite, Cooperativa San con Apulia Tourism & Food, Cooperativa Vita Nuova, DOMINA Servizi Integrati, Gruppo Pari Opportunità Mesagne, Protezione Civile Mesagne.

Il progetto è stato inserito con specifica scheda di servizio all’interno del piano sociale di zona in corso di validità.