L’Associazione L’Olio di Puglia Dialoghi Fluidi organizza il Corso di Idoneità Fisiologica all’Assaggio di olio di oliva (I livello) per aspiranti assaggiatori.

Il corso, che vede il patrocinio di Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Accademia dell’Olivo e dell’Olio, Eit Food, Associazione Donne dell’Olio, Gal Alto Salento, Comune di Carovigno e Regione Puglia, si rivolge in particolare a:

– Produttori di olio, frantoiani, seller e mondo oleario in genere

– Operatori della ristorazione inclusi gestori di agriturismi

– Operatori turistici

– Giornalisti, giornalisti gastronomici e operatori della comunicazione

– Consumatori e appassionati in genere

L’obiettivo è creare sempre più una conoscenza professionale e una consapevolezza seria verso il prodotto olio. Un prodotto cruciale per l’economia del territorio e per una sana e corretta alimentazione. Oltrechè incidere attraverso i percorsi formativi sul miglioramento della qualità del prodotto stesso.

Il corso, di cui è Capo Panel Nicola Perrucci, si svolgerà in n. 2 week end con inizio venerdì 7 giugno e conclusione domenica 16 giugno presso il Castello di Carovigno. Responsabile del corso la presidente dell’associazione organizzatrice, prof. ssa Antonia Tamborrino.

E’ previsto un esame finale e il rilascio dell’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio.

Iscrizioni preferibilmente entro il 27 maggio.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’associazione all’indirizzo email loliodipuglia@gmail.com