La “Casa di Zaccheo” celebra il primo decennio dalla fondazione: una struttura che in questi anni è stata riferimento per tanti fratelli e sorelle in difficoltà e che hanno trovato accoglienza e calore umano.

Nella ricorrenza di tale anniversario, insieme a S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni sarà anche presente il Cardinale Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Il programma della serata prevede alle ore 18.00 la visita alla struttura in Via M. Materdona, 95 da parte del Cardinale Baggio, dell’Arcivescovo, dei parroci e delle autorità civili e militari; successivamente muovendosi a piedi verso il Santuario di Mater Domini, alle ore 18.30 il Cardinale terrà una conferenza sul tema: “La Chiesa , Maestra di prossimità”.

All’incontro interverranno anche l’On. Antonio Matarrelli, Sindaco di Mesagne; don Pasquale Cotugno, Direttore regionale Caritas; Angelo Mola, Vicedirettore Caritas Diocesana.

L’ Arcivescovo Mons. Intini concluderà l’incontro.

A conclusione dell’evento il Cardinale benedirà i grembiuli che saranno consegnati ai volontari referenti delle Caritas delle sette parrocchie della città.