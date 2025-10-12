Dinamo Basket Brindisi – Basket Corato 97-75 (24-20, 45-45, 69-56, 97-75)

Dinamo Brindisi: Greco 7, Pantile 3, Costabile 2, Stankovic 6, Sannelli, Jovanovic 16, Pulli 9, Di Ianni 14, Sapiega 33, Cissè 7, Paciulli ne. Coach: Cristofaro

Basket Corato: Manisi 11, Cabodevilla 12, Basile 11, Corral 16, De Rossi, Mulevisius 9, Diaz, Capasso, Paoletti 9, Capocotta 7, Virgili ne, Bavaro ne. Coach: Gattone

Arbitri: Loccisano – Conforti

Nella bolgia di un PalaZumbo gremito in ogni ordine di posto, i biancazzurri travolgono il Basket Corato per 97-75, calando il tris di vittorie consecutive in altrettante partite giocate e issandosi al primo posto momentaneo in solitaria in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 45- 45, la Dinamo cambia marcia nella ripresa, firmando un parziale devastante di 52-30 che spacca la partita e fa esplodere la gioia del pubblico di casa. Ancora una volta Karolis Sapiega è protagonista assoluto con una prova mostruosa da 33 punti e 31 di valutazione, dominando a rimbalzo e mostrando mano caldissima da ogni zona del campo. In doppia cifra anche Nenad Jovanovic (16 punti) e Alfonso Di Ianni (14), mentre arrivano i primi punti in Serie B per i giovani Andrea Costabile ed Emanuele Pantile.

Coach Cristofaro conferma il quintetto iniziale formato da Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’avvio è intenso con Di Ianni e Corral che aprono le marcature; Corato sfrutta le alte percentuali dall’arco con le triple di Basile e Paoletti per il 18-15 al 6’. La Dinamo risponde con presenza sotto le plance e grazie ai rimbalzi offensivi di Sapiega e ai due liberi di Pulli chiude il primo quarto avanti 24-20. Nel secondo periodo Corato si affida ancora al tiro da tre e trova il sorpasso (24-26). Le percentuali al tiro da due si alzano da entrambe le parti, con Cissé e Sapiega a fare la voce grossa vicino a canestro per il 30-30 a metà quarto. I baresi provano a scappare sul 37-43 con il canestro di Basile, ma la Dinamo reagisce da grande squadra: i primi due punti in Serie B di Costabile e i tre liberi di Di Ianni allo scadere riportano tutto in parità sul 45-45 all’intervallo.

Il terzo quarto è un capolavoro biancazzurro: Sapiega segna 15 punti nel periodo con il 100% al tiro, trascinando i compagni e scavando il solco decisivo. Corato resta in scia fino al 56-52 con Corral, ma la tripla di Greco a fine quarto chiude il periodo sul 69-56. Nell’ultimo tempino è dominio totale Dinamo. La squadra di Cristofaro controlla, diverte e tocca anche il +26 di vantaggio. C’è spazio per tutti, con i primi minuti stagionali per Sannelli e Pantile, autore del libero che chiude il match sul 97-75. La Dinamo festeggia così la terza vittoria consecutiva, il primo posto solitario e un entusiasmo crescente che travolge il PalaZumbo.

Prossimo appuntamento domenica 19 ottobre, ore 18, in trasferta a Ragusa.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi