Il prossimo lunedì 29 settembre la Polizia di Stato celebrerà l’annuale ricorrenza del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Quest’anno, il programma della cerimonia organizzata dalla Questura di Brindisi prevede la celebrazione della Santa Messa, alle ore 10:30, presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi, sita a San Pietro Vernotico (BR). La celebrazione Eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Angelo Raffaele PANZETTA, coadiuvato da don Claudio MACCHITELLA, Cappellano della Polizia di Stato e da don Vincenzo MARTELLA, Parroco della citata Chiesa.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre alle massime Autorità civili e militari provinciali, una rappresentanza delle scolaresche di San Pietro Vernotico, la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi, iscritti e simpatizzanti dell’ANPS nonché tutti quei cittadini che con la loro presenza intenderanno esprimere vicinanza alla Polizia di Stato.

Come ogni anno, nei pressi del luogo della cerimonia religiosa, saranno predisposti i mezzi e gli stand degli uffici e delle specialità della Polizia di Stato. I cittadini potranno scoprire da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale e dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Polizia Anticrimine e le specialità della Polizia di Stato, Artificieri e Cinofili.

A partire dalle ore 9:00 dello stesso giorno, all’esterno della Chiesa, in via Brindisi, la Questura di Brindisi e l’ASL Brindisi hanno organizzato una giornata di donazione del sangue a cui tutta la cittadinanza è invitata.