Proseguono i laboratori estivi organizzati dal Consorzio BR4 dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne. Le attività sono pensate per offrire supporto didattico e ulteriori opportunità di socializzazione a bambine e bambini che usufruiscono del servizio di integrazione scolastica specialistica, a minori che beneficiano dell’assistenza educativa domiciliare e a ragazzi con bisogni educativi speciali.

Si tratta di tre settimane intense, organizzate con cura dallo staff dell’Ufficio di Piano dell’Ente, in stretta collaborazione con gli uffici Servizi Sociali dei nove Comuni che compongono l’ATS BR4: Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. Anche quest’anno, l’équipe professionale dell’Ufficio di Piano si è impegnata per garantire un progetto che rappresenta non solo un’occasione di crescita e divertimento per i più piccoli, ma anche un valido supporto per le loro famiglie. Le iniziative in corso promuovono una maggiore conoscenza dei territori che accolgono i giovani partecipanti.

Le attività sono iniziate lo scorso 14 luglio e si concluderanno il prossimo 1 agosto. “L’appuntamento conferma le progettualità che il Consorzio mette in campo in tema di integrazione scolastica e, più in generale, di inclusione sociale,” ha dichiarato la presidente del Consorzio BR4, Lucrezia Morleo. “Siamo orgogliosi della continuità garantita negli anni, con risultati importanti in termini di soddisfazione e apprezzamento anche da parte delle famiglie”. Alessandro Nocco, referente della Cooperativa Socioculturale, ha aggiunto: “I laboratori creativi estivi destinati a ragazzi con disabilità nel periodo extrascolastico hanno una lunga e consolidata tradizione di qualità sui territori del Consorzio BR4. Anche quest’anno si stanno realizzando numerose attività, nell’occasione concentrate nell’Istituto della scuola ‘Carducci’ di Mesagne, con i partecipanti distribuiti in gruppi”.

Un giardino alberato, una palestra, una sala teatro e aule spaziose, insieme a uscite didattiche, sono gli ingredienti di una formula educativa che si avvale di diciassette operatori specializzati, tra loro esperti professionisti impegnati nella realizzazione di azioni creative legate da un filo conduttore unico: la street art, la musica, il teatro e la danza. All’incontro di presentazione del progetto, svoltosi alla vigilia dell’avvio delle attività, erano presenti, oltre alla presidente Morleo e all’avvocato Nocco (in rappresentanza della Cooperativa che sta realizzando le attività), il direttore del Consorzio Francesco Siodambro, le assistenti sociali dell’Ufficio di Piano del Consorzio, le dottoresse Silvia Carriere e Paola Gigliola, e la dottoressa Valentina Capodieci della Cooperativa che sta realizzando il progetto estivo. Il gioco, la condivisione degli spazi e il piacere di stare insieme costituiscono i leitmotiv per unire, attraverso interventi concreti, i diversi aspetti riconducibili alla mission del Consorzio BR4 nell’ambito delle politiche a sostegno dei minori con disabilità e che necessitano di particolari accorgimenti nei percorsi di accompagnamento educativo.