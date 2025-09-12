In previsione dell’incontro di pallacanestro di domani sera in programma al Pala Pentassuglia, con un’integrazione all’ordinanza emanata il 7 agosto scorso relativa alla chiusura delle strade interessate dagli interventi di “adeguamento della viabilità a servizio della cittadella dello sport in contrada Masseriola” in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, è stata disposta l’apertura del tratto della SP79 compreso tra la Complanare Sant’Angelo-Bozzano e l’intersezione strada per Masseriola, con singola corsia a senso unico di circolazione (verso palazzetto in entrata prima dell’evento, in uscita al termine), con presidio e gestione dei flussi di traffico a cura della Polizia locale. È stata contestualmente disposta l’apertura del tratto della SP79 compreso tra l’intersezione strada per Masseriola e incrocio SP43- SP79, a doppio senso di circolazione.

La ditta appaltatrice dei lavori ha già predisposto l’installazione di idonea segnaletica stradale e ha delimitato il percorso. Il provvedimento di modifica adottato per la gara di domani vale per tutti gli eventi previsti nel calendario sportivo 2025/2026 nel Pala Pentassuglia e fino al completamento degli interventi dell’appalto in oggetto.