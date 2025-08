Sarà l’Oratorio S.I.N.G. (Saremo il Nuovo Giorno) a donare il Palio per la LVIII edizione del Torneo dei Rioni di Oria. La manifestazione, nata nel lontano 1967, rappresenta la maggiore rievocazione storica del Mezzogiorno.

Il palio, donato dal sodalizio oritano in occasione dei sui trentacinque anni di attività, sarà conteso tra i quattro rioni della città di Oria domenica 10 agosto 2025. “Il nostro particolare giubileo associativo – è il commento della Presidente Federica Caniglia – prevede tappe e momenti importanti, il torneo rientra nella nostra programmazione giubilare come uno dei momenti più importanti”.

Ovviamente quanto ruota attorno al palio 2025, come da tradizione, è top secret. La tela policroma sarà visibile alla Pro Loco venerdì 8 agosto, durante la suggestiva cerimonia della benedizione del palio, nella Basilica Cattedrale “Maria SS. Assunta”; alla Città sarà presentata sabato 9 durante la bellissima cerimonia della “presentazione del palio” che avviene in piazza Lorch.

“Vogliamo definire il palio 2025 – afferma il fondatore del S.I.N.G. Roberto Schifone che ha curato il progetto – il palio del sogno, in esso sono presenti due sogni importanti, uno di conquista materiale, uno di conquista spirituale, due mondi opposti, due pensieri distanti che si incontrano in un’unica tela!”. Sul palio si sono alternati due artisti oritani: Gabriella Viapiana, che ha curato le tele policrome e Andrea Contaldi, che ha curato le lamine con i titoli. Il palio è stato confezionato dalla sartoria di Anna Ariano, da sempre riferimento per il SING. Dopo la presentazione del palio sul sito www.oratoriosing.it si potrà consultare la relazione tecnica dell’arch. Giulio Massaro.