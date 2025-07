È Manila Argentieri, giovane e affascinante brindisina, la nuova Miss Summer Salento 2025 – Lido Gogò. La sua incoronazione è avvenuta lo scorso 12 luglio presso il suggestivo stabilimento balneare di Campo di Mare, nel cuore di San Pietro Vernotico, dove si è svolta una delle tappe più attese del celebre concorso ideato da Marcello Altomare e Niko Fiore. La manifestazione, carica di emozioni e momenti indimenticabili, ha visto sfilare quattordici concorrenti che si sono contese l’accesso alla finalissima, in una cornice di eleganza, glamour e spettacolo. A guidare la serata è stata la modella e conduttrice Sharon De Luca, 27 anni, volto noto della tv sportiva e icona di bellezza, che con il suo carisma ha dato ritmo e raffinatezza all’intero evento. Sul palco, le ragazze hanno sfilato con grinta e sicurezza, indossando anche gli esclusivi costumi da bagno firmati Totti Swimwear, lo stilista che ha trasformato la passerella in uno show di alta moda, offrendo alle partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza da vere professioniste.

La giuria, composta da nomi di rilievo come il Senatore Piero Iurlaro, l’ assessore Riccardo Montanile di San Pietro Vernotico, la Dott.ssa Rosaria De Luca, la maestra di pole dance Luana Schilardi e lo stesso stilista Totti Swimwear, ha valutato con attenzione ogni dettaglio, premiando alla fine la naturalezza, l’eleganza e il portamento di Manila Argentieri, che ha conquistato a pieno titolo l’accesso alla finale del concorso. La serata, arricchita dalle energiche performance della scuola di danza “Cuori Danzanti”, guidata dalla maestra Simona De Giuseppe, che ha incantato il pubblico con suggestive danze orientali, si è trasformata in una vera festa dello spettacolo, tra coreografie, sorrisi e applausi, mentre ogni istante veniva immortalato dall’obiettivo attento del fotografo professionista Giuseppe Bello Roma di Squinzano, che ha saputo cogliere con sensibilità l’essenza dell’evento.

Oltre a Manila, altre due ragazze si sono distinte ottenendo il lasciapassare per la finale: Giulia Fortunato di Squinzano, eletta Miss Summer Salento Fashion 2025 e conquistato la fascia di Miss Totti Swimwear direttamente dallo stilista , e Vanessa Saracino di Carovigno, che ha ricevuto il titolo di Miss Summer Salento Art Photographer Giuseppe Bello Roma 2025 ricevuta direttamente dal Fotografo. Presenze speciali anche quelle di Aurora Caponi, già vincitrice della tappa a Masseria Cillarese, e di Marianna Poli, regina delle regine 2024, che hanno impreziosito ulteriormente una serata già densa di fascino e talento. L’evento al Lido Gogò si è rivelato un successo sotto ogni punto di vista, un autentico tributo alla bellezza salentina e un trampolino importante per giovani donne come Manila, che con la sua freschezza e determinazione ha già saputo conquistare il cuore della giuria e del pubblico, preparandosi ora a vivere da protagonista la grande sfida della finale.