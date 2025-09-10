Si è tenuta oggi a Roma, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, la presentazione del progetto “Osservatorio sulle Città”, promosso dalla Rivista “Pagine Libere”, con lo scopo di “dare voce ai territori e contribuire alla definizione di una visione di città moderna e all’avanguardia”.

I Sindaci invitati ad anticipare i contenuti di una specifica pubblicazione dedicata a ogni città sono stati i Primi Cittadini di Ancona, Ascoli Piceno, Brindisi, L’Aquila, Novara e Treviso, realtà che sono altrettanti titoli della collana “I Quaderni dell’Osservatorio”, che sarà pubblicata e presentata nei rispettivi Comuni nella prossima primavera.

Il Sindaco di Brindisi ha annunciato che la pubblicazione dedicata al capoluogo pugliese si preoccuperà di sottolineare l’impegno dell’Amministrazione Comunale a garantire la stabilità dei posti di lavoro, governando i fenomeni di transizione energetica da cui trarre anche occasioni di importanti interventi di rigenerazione urbana.

“L’Osservatorio sulle Città rappresenta un’occasione fondamentale per mettere al centro i territori e rafforzare il raccordo tra istituzioni locali e nazionali”, hanno commentato gli organizzatori, considerando “essenziale far emergere e valorizzare le istanze più vicine ai cittadini, che troppo spesso rischiano di rimanere disattese”. Ciò allo scopo di offrire “una visione capace di interpretare le esigenze delle comunità e trasformarle in percorsi di crescita condivisa”.