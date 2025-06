«Io credo che quello che ormai viene comunemente definito il “giugno brindisino” – che poi è il giugno dell’agonismo sul mare, che sia vela, che siano motori – rappresenti una caratteristica fondamentale della nostra città e del nostro calendario cittadino». Così ha esordito il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, intervenendo questa mattina al Porticciolo turistico Marina di Brindisi, per la presentazione della Adriatic Cup – World Championship F2, manifestazione che si svolgerà tra il 27 e il 29 giugno prossimo, organizzata dal Circolo Nautico Porta d’Oriente e giunta alla sua dodicesima edizione.

Osservando come tutto l’«agonismo sul mare» del «giugno brindisino» si svolga nel porto interno, Marchionna ha fatto rilevare, appunto, come questi avvenimenti mettano «in rilievo il Lungomare e il porto interno, che rappresentano da sempre la nostra forza intrinseca, il nerbo essenziale di questa città – ha aggiunto – e quindi ospitare lì tutta questa serie di figurazioni dalla “Brindisi-Corfù”, alle gare di motonautica, e non dimentichiamo che poi ci sarà anche la partenza della Brindisi-Valona, significa riappropriarsi del ruolo storico di questa città, che è nata e si è sviluppata sull’acqua sin da 2300 anni fa. Noi non facciamo altro che seguire il corso di questa storia, sostenerlo, fare comprendere soprattutto alle nuove generazioni – ha concluso il sindaco Marchionna – di quali ricchezze siamo dotati, perché dobbiamo necessariamente fondare su questo la nostra rinascita ed il nostro futuro».