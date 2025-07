Nel rivolgere gli indirizzi di saluto in occasione dell’inaugurazione della mostra antologica «Il Silenzio delle Ombre» di Antonio Schiavano, allestita a Palazzo Nervegna, il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, ha voluto considerare quest’occasione come «tassello di un processo che con molta fatica si sta tentando di mettere in piedi, garantendo a tutte le forme di arte e di cultura – ha aggiunto – di esprimersi all’interno dei luoghi comunali.

Lo facciamo col teatro e con i libri, con le mostre e con le produzioni artistiche, con le compagnie di produzioni teatrali del Nord Salento e a breve cominceremo a produrre testi teatrali per le ragazze e per i ragazzi».

«Stiamo cercando di fare un grosso sforzo che fa seguito a quella che è stata la sfortunata candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura 2027, il cui dossier però continua a rappresentare la bussola di riferimento. Con la progettualità di “Navigare il futuro” – ha concluso il sindaco – intendiamo sviluppare la capacità di dialogare tra la cultura e la nuova industria meno impattante».