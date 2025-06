“Un grande in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti della provincia di Brindisi impegnati con l’esame di maturità!

Cari ragazzi, vi attende forse la prima delle grandi sfide della vita e che, in quanto tale, va affrontata con il massimo impegno, con fiducia nelle vostre capacità e possibilmente col sorriso. Tutto ciò che avete imparato in questi anni vi tornerà prezioso, non solo in questi giorni, ma anche in futuro. E non mi riferisco naturalmente solo alla preparazione acquisita sui libri, ma soprattutto alla ricchezza ottenuta grazie alle relazioni umane e al confronto costante che avete avuto in questi anni con i coetanei e gli insegnanti che vi sono stati accanto.

Siate grati ai vostri docenti e alle vostre famiglie: il loro impegno e il loro amore sono stati fondamentali per arrivare fin qui. Adesso l’obiettivo non è solo superare l’esame, ma sostenere una prova che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi, che è poi la gratificazione più grande che possiate ricevere, oggi e domani.

Buon esame! Nulla può fermarvi, voi siete il futuro”.

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi