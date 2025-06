Successo per la prima edizione del Job Day dedicato al settore socio-sanitario, che si è svolto questa mattina nella suggestiva cornice del Castello Svevo Normanno di Mesagne. Oltre 150 colloqui in presenza e una trentina di incontri da remoto, richiesti da candidati provenienti da diverse regioni italiane, hanno testimoniato la vivacità del mercato del lavoro in un comparto sempre più centrale per il territorio.

L’iniziativa è promossa da Arpal Puglia con il patrocinio del Comune di Mesagne, e rientra nel percorso che porterà all’imminente apertura del nuovo Centro per l’Impiego cittadino. “Ci piace far parlare i numeri – ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo – che confermano la fiducia crescente delle imprese nei confronti dell’Agenzia. C’è ancora molto da fare, ma la direzione è quella giusta.”

All’appello di Arpal hanno risposto venti aziende, che hanno affidato ai Centri per l’Impiego degli ambiti di Brindisi la selezione di numerosi profili professionali. L’iniziativa ha messo al centro il lavoro di incrocio domanda-offerta, intercettando fabbisogni reali del territorio.

“Il Job Day – ha sottolineato il sindaco Toni Matarrelli – ha mostrato quanto siano decisive competenze e motivazioni personali. Solo valorizzando questi aspetti si può far crescere non solo l’occupazione, ma anche la qualità dei servizi nel settore socio-sanitario.”

La riapertura del CPI di Mesagne, dopo anni di chiusura, rappresenterà un ulteriore passo avanti: “Diventerà presto il 44° centro operativo di Arpal Puglia – ha spiegato il direttore Gianluca Budano – permettendo a cittadini e imprese di accedere più facilmente ai servizi offerti.”

Soddisfazione anche da parte della dirigente dell’U.O. Servizi per l’Impiego Brindisi-Taranto, Marta Basile: “Oggi abbiamo sperimentato l’efficacia del dialogo tra aziende, candidati e istituzioni. I colloqui individuali, uniti a un uso intelligente della tecnologia, hanno creato le condizioni per risultati concreti e duraturi.”

Il Job Day è stato realizzato anche nell’ambito della strategia #mareAsinistra, promossa dalla Regione Puglia per l’attrazione e valorizzazione dei talenti.

All’evento ha preso parte attiva Confesercenti Brindisi, presente con numerose aziende associate. “Un’occasione importante per la ricerca di personale qualificato in ruoli chiave come infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio e segretarie di studio medico – fa sapere l’associazione –. Il nostro progetto Confesercenti Lavoro facilita l’incontro fra domanda e offerta con un servizio gratuito dedicato a imprese e lavoratori.”

Il prossimo appuntamento è già in calendario: il Job Day del settore socio-sanitario si terrà a Brindisi il 3 luglio, presso la sala convegni degli Uffici della Regione Puglia, dalle ore 9.30 alle 12.00. Le candidature per i colloqui online restano aperte fino a quella data.