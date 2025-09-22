Un incendio ha distrutto nella notte l’autovettura del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.30 di lunedì 22 settembre, mentre la Volkswagen Tiguan del primo cittadino era parcheggiata nei pressi della sua abitazione, in via San Pio da Pietrelcina, alla periferia della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che si propagasse ad altre vetture e alle abitazioni vicine. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le cause del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’atto doloso a scopo intimidatorio. La ditta Pissta si è occupata della bonifica e della messa in sicurezza della strada.

L’episodio suscita particolare allarme perché avviene a sei mesi di distanza da un altro grave fatto: la sera del 25 marzo scorso due auto della Polizia Locale furono incendiate davanti al municipio di Oria. Un atto mai rivendicato e i cui responsabili non sono stati ancora individuati.