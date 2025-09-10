Venerdì 12, dalle ore 19:00 nel Chiostro San Francesco, si terrà un incontro promosso da ANPI Ostuni con collegamento in diretta dal Mediterraneo e l’intervento del giornalista Lorenzo D’Agostino.

La sezione ANPI “Maggiore Antonio Ayroldi” di Ostuni, con il patrocinio del Comune di Ostuni, organizza una manifestazione di sostegno alla Global Sumud Flotilla, la grande missione umanitaria che ha l’obiettivo di rompere l’assedio di Gaza e portare aiuto alla popolazione palestinese.

L’appuntamento è per venerdì 12 settembre alle ore 19.00 presso il Chiostro San Francesco in Piazza della Libertà, dove è previsto un collegamento audio-video con la Global Sumud Flotilla, attualmente in navigazione nel Mediterraneo. Durante l’iniziativa dialogherà con i presenti Lorenzo D’Agostino, giornalista investigativo freelance, specializzato in migrazioni e politiche di frontiera, le cui inchieste sono state pubblicate da testate internazionali come CNN, Der Spiegel, Il Manifesto, Libération, El País, Al Jazeera.

La manifestazione, che vede l’adesione di CGIL e Circolo ARCI Annanavanna, nasce per esprimere sostegno e solidarietà alla missione, impegnata a portare cibo, medicinali e assistenza a chi vive quotidianamente sotto le bombe e l’assedio nella Striscia di Gaza.