Il Parco Cesare Braico resterà chiuso “a data da destinarsi”, a seguito della caduta di un albero avvenuta giovedì scorso all’interno dell’area verde cittadina. L’annuncio è comparso nella giornata di oggi su una pagina social riconducibile a BMS – Brindisi Multiservizi, ma non risulta alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune, che è l’ente titolato a disporre l’interdizione dell’area pubblica.

Secondo quanto riportato nel messaggio pubblicato su Facebook, la chiusura del parco sarebbe stata autorizzata dal dirigente del settore competente e dal sindaco. A partire da lunedì, si legge nel post, inizieranno le verifiche sullo stato di salute di tutti gli alberi presenti, con eventuali abbattimenti per quelli ritenuti irrimediabilmente compromessi.

Nel frattempo, sempre secondo quanto riferito dalla pagina facebook di BMS, sarà ripristinato il cancello posteriore del parco, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e consegna.

“Si auspica – conclude il messaggio – di poter restituire alla piena fruibilità il parco ai cittadini nel più breve tempo possibile”.

Resta tuttavia aperta la questione della trasparenza e della chiarezza istituzionale: al momento, la cittadinanza è stata informata della chiusura di uno dei suoi polmoni verdi più frequentati, non attraverso i canali ufficiali del Comune o note stampa inviate ai media per essere diffuse al grande pubblico, ma soltanto tramite un canale social della società in house che conta appena 76 “seguaci”.