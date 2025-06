Il progetto itinerante «Il Bene che ti voglio on the road» prende forma a Brindisi grazie alla collaborazione tra l’omonima associazione impegnata nell’educazione dei ragazzi autistici e con disabilità e CPL – Cooperativa Progresso e Lavoro, azienda leader nelle lavorazioni ferroviarie e metalmeccaniche.

Si è svolta presso lo stabilimento di «Progresso e Lavoro», alla presenza degli educatori e dei ragazzi de «Il Bene che ti voglio», nonché dei rappresentanti dell’azienda, la cerimonia di consegna di un minibus per le attività ludico-ricreative previste al di fuori del centro ricreativo.

L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per una visita guidata all’interno dello stabilimento, durante la quale i ragazzi – accompagnati dagli educatori, dalle famiglie e dal personale dell’azienda – hanno potuto ammirare le carrozze del Treno Orient Express La Dolce Vita, interamente costruito a Brindisi, che coniuga il lusso e l’eleganza del passato con la modernità. Un progetto di Arsenale e dell’imprenditore Paolo Barletta, in collaborazione con Orient Express Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani.

«Crediamo nel valore della solidarietà e dell’inclusione. Con questo gesto vogliamo sostenere il lavoro straordinario che l’associazione svolge ogni giorno per i ragazzi e le loro famiglie» – dichiara Antonio Spinosa, presidente di Progresso e Lavoro -.

Una sinergia importante e proficua con l’azienda, ha rimarcato Stefania Rescio, vicepresidente dell’associazione: «Ringraziamo il presidente Antonio Spinosa e tutti coloro che fanno parte di CPL – Progresso e Lavoro – ha detto -. È una iniziativa lodevole rispetto al valore stesso della donazione: con questo minibus da nove posti potremo dare il via ad al progetto Il Bene che ti voglio on the road, che inaugureremo nei prossimi giorni. In questo modo porteremo l’autismo fuori dalle mura di casa, organizzando iniziative ludico-ricreative e di inclusione sociale che vedranno protagonisti i nostri ragazzi».