Dramma all’alba di oggi, sabato 6 settembre: una persona è stata investita da un treno nei pressi di Trepuzzi, in provincia di Lecce. L’incidente si è verificato intorno alle 7.30 e ha avuto conseguenze immediate sulla circolazione ferroviaria tra i due capoluoghi, attualmente sospesa per consentire gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto comunica il servizio Infomobilità di Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre i Regionali rischiano cancellazioni e limitazioni di percorso.

Convogli direttamente coinvolti e attualmente fermi:

FR 9561 Milano Centrale (22:45) – Lecce (8:09) del 5 settembre

FR 8818 Lecce (8:04) – Milano Centrale (17:10)

ICN 789 Roma Termini (23:56) – Lecce (8:15) del 5 settembre

Provvedimenti sui treni Regionali:

REG 4383 Bari C.le (07:08) – Lecce (09:01): cancellato da Brindisi a Lecce

REG 4390 Lecce (07:25) – Bari C.le (09:19): cancellato

REG 4396 Lecce (08:47) – Bari C.le (10:41): cancellato da Lecce a Brindisi

Trenitalia invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio treno tramite il servizio Cerca Treno.

La situazione viene monitorata di ora in ora. Per aggiornamenti sullo stato dei treni e soluzioni di viaggio alternative, Trenitalia invita i passeggeri a consultare il servizio Cerca Treno.