August 11, 2025
Nel pomeriggio odierno, si svolgerà, presso la Prefettura di Brindisi, una riunione tecnica di coordinamento interforze con i Responsabili Provinciali delle Forze di Polizia, per l’ esame congiunto e la rimodulazione delle misure di vigilanza, già disposte nell’immediatezza dell’atto incendiario verificatosi in questo Capoluogo, nella notte tra venerdì e sabato 9 agosto, ai danni dell’ autovettura di proprietà del congiunto dell’Amministratrice unica della Brindisi Multiservizi.

Sull’episodio prontamente sono state avviate le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Nei prossimi giorni, il Prefetto – che sta seguendo la vicenda sin dalle prime dichiarazioni sulla stampa dell’Avv. Palladino e i successivi sviluppi in sede di Consiglio Comunale che hanno portato all’approvazione del piano di risanamento della società partecipata – convocherà un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale saranno invitati a partecipare il Sindaco di Brindisi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nonché la stessa Amministratrice della BMS, al fine di acquisire ogni ulteriore, utile elemento informativo per meglio delineare i contorni dell’episodio.

