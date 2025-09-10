Si è conclusa la 24° edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse
nazionale dedicata ai talenti del territorio pugliese e non, diretta dai maestri Rosanna
Tersicci e Franco Carlucci, titolari dell’Arabesque Academy di Carovigno (Br). La
kermesse, patrocinata dal Comune di Carovigno e promossa dal Consiglio Regionale
della Puglia si è svolta a Carovigno (Br), in piazza Nzegna. Nel corso della serata ha
avuto luogo, anche la finale regionale del concorso di bellezza nazionale Un volto per
Fotomodella, che ha eletto due finaliste nazionali: la vincitrice assoluta del Premio
Delfino, Felicia Miraglia di Massafra (Ta) e Melissa Del Prete di Carovigno (Br).
Tanti i momenti di spettacolo che hanno regalato emozioni: la presenza del vincitore
di Amici di Maria De Filippi Daniele Doria, ballerino che ha scatenato l’ammirazione
dei numerosissimi Fan. Poi la ballerina Alessia Pecchia ballerina finalista al serale di
Amici. Per la moda hanno sfilato vari stilisti tra cui lo stilista martinese, Leonardo
Ligorio, la collezione Rinascimento di Angelita Del Prete e Sposanova di Luigina
Epifani.
A condurre la serata, Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina
Jonica Eventi, consulente e co-organizzatore della manifestazione.
Le coreografie di danza sono state curate da Annarita Carlucci, il models training dal
maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato dall’insegnante di portamento Vittorio
Casale.
Premio Delfino 2025: vince Felicia Miraglia
Si è conclusa la 24° edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse
No Comments