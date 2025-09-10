Si è conclusa la 24° edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse

nazionale dedicata ai talenti del territorio pugliese e non, diretta dai maestri Rosanna

Tersicci e Franco Carlucci, titolari dell’Arabesque Academy di Carovigno (Br). La

kermesse, patrocinata dal Comune di Carovigno e promossa dal Consiglio Regionale

della Puglia si è svolta a Carovigno (Br), in piazza Nzegna. Nel corso della serata ha

avuto luogo, anche la finale regionale del concorso di bellezza nazionale Un volto per

Fotomodella, che ha eletto due finaliste nazionali: la vincitrice assoluta del Premio

Delfino, Felicia Miraglia di Massafra (Ta) e Melissa Del Prete di Carovigno (Br).

Tanti i momenti di spettacolo che hanno regalato emozioni: la presenza del vincitore

di Amici di Maria De Filippi Daniele Doria, ballerino che ha scatenato l’ammirazione

dei numerosissimi Fan. Poi la ballerina Alessia Pecchia ballerina finalista al serale di

Amici. Per la moda hanno sfilato vari stilisti tra cui lo stilista martinese, Leonardo

Ligorio, la collezione Rinascimento di Angelita Del Prete e Sposanova di Luigina

Epifani.

A condurre la serata, Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina

Jonica Eventi, consulente e co-organizzatore della manifestazione.

Le coreografie di danza sono state curate da Annarita Carlucci, il models training dal

maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato dall’insegnante di portamento Vittorio

Casale.