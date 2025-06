Prime decisioni di mercato della società fasanese. Trattasi di mercato in uscita. La società gialloblù infatti comunica che non rinnoverà la sua collaborazione con alcune protagoniste della scorsa stagione che hanno traghettato la pallavolo fasanese in serie A2. Trattasi della schiacciatrice Valentina Martilotti capitano della stagione appena trascorsa, Irene Botarelli (opposto) Marta Campana (schiacciatrice), Valentina Mearini (centrale), Lucrezia De Dominicis (libero) Francesca Di Coste (palleggiatrice) e Chiara Albano (Centrale). “Vogliamo ringraziare tutte le ragazze che concludono la loro collaborazione con la nostra società. Hanno disputato una stagione straordinaria – afferma il ds Micaela Cofano – e senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Hanno contribuito a creare un grande gruppo capace di resistere ai momenti difficili e gioire nelle grandi imprese messe in atto in questa stupenda stagione. Auguriamo a tutte loro le migliori fortune sportive con la consapevolezza che resteranno sempre nel nostro cuore”. Intanto continuano incessantemente i contatti con procuratori e atlete per cercare di formare al più presto il nuovo roster che difenderà a denti stretti i colori della Pantaleo Podio Fasano nel prossimo campionato di serie A2.