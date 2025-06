Dal 30 luglio il Pta di Ceglie Messapica ospiterà l’Unità operativa semplice SERD Francavilla Fontana-Ceglie, afferente al Dipartimento per le dipendenze patologiche della Asl Brindisi. Il SERD, che ha attualmente in carico circa 400 utenti, continuerà a fornire assistenza medica e psicologica alle persone affette da disturbo da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, attraverso l’esecuzione di programmi terapeutici in regime ambulatoriale.

La Uos in corso di trasferimento sarà inoltre impegnata nella prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto alle dipendenze patologiche. Tra le attività del SERD rientra l’erogazione diretta della terapia farmacologica per i soggetti dipendenti da oppioidi e alcol.

“Dopo la chiusura del SERD di Francavilla Fontana – sottolinea il dottor Salvatore De Fazio, direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche della Asl Brindisi – gli utenti sono stati seguiti tra Ostuni, Mesagne e Brindisi. L’apertura di Ceglie Messapica rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità dei servizi e implementare la rete di cura. Sempre nel Pta sono presenti la Uoc CSM del Dipartimento di salute mentale e il Consultorio familiare che permetteranno di prendere in carico situazioni di particolare complessità”.

Esprime grande soddisfazione per questa apertura il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio: “un plauso – dice – va agli operatori, che si sono impegnati in questi anni per garantire a tutti gli utenti la continuità terapeutica”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI