Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Calò” (ingresso da Vico Castello), sarà inaugurato lo Sportello d’Ascolto Psicologico “Mò si ragiona!”, promosso da Radici 021 e risultato vincitore dell’ultima edizione del Bilancio Partecipato.

Lo sportello offrirà un servizio gratuito di ascolto, sostegno e accoglienza, rivolto in particolare a giovani e famiglie, con l’obiettivo di rispondere a bisogni sempre più diffusi legati al disagio psicologico, alla solitudine e alle fragilità sociali.

La scelta di aprire lo sportello con un momento pubblico e condiviso non è casuale: crediamo che politica, istituzioni e realtà sociali abbiano il compito di diventare baluardi contro la disgregazione e l’isolamento sociale, seminando fiducia e relazioni di comunità.

Il servizio sarà curato da due professionisti:

Dott. Gianmaria Carriere – Psicologo (cell. 350 1447575)

Dott.ssa Caterina Calasso – Psicologa (cell. 350 5343678)

Radici 021 invita gli istituti comprensivi, le organizzazioni sindacali, le realtà associative, le istituzioni e la cittadinanza tutta a partecipare all’inaugurazione e a farsi portavoce della diffusione del servizio. Lo sportello vuole rappresentare non soltanto un aiuto concreto, ma anche un segno di speranza e fiducia per la nostra comunità.