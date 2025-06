Si sa che le favole, anche le più belle, hanno da sempre un inizio ed una fine!

E questa meravigliosa avventura termina qui!

Ho deciso di sospendere il rapporto di collaborazione con la Dinamo Basket Brindisi dopo nove anni.

Una scelta personale, sofferta e difficile in una società che ha scritto bellissime pagine di sport negli ultimi anni.

Voglio ringraziare tutti quelli che, a vario titolo, hanno permesso a questa società di crescere ed affermarsi così in fretta.

Giocatori, staff, dirigenti, collaboratori e gruppo comunicazione che in questi anni hanno lavorato con passione e professionalità.

Ma soprattutto voglio dire GRAZIE alla proprietà che mi ha dato fiducia e permesso di lavorare e crescere nel mio lavoro. Mi sono sempre sentito protetto e sostenuto in ogni situazione e non finirò mai di ringraziarli. Se si sono raggiunti certi risultati gran parte del merito va a loro!

In questi anni ho avuto modo di conoscere tante persone che mi hanno regalato tantissimo dal punto di vista umano. Seri professionisti che amano il basket più della loro vita. Da loro ho imparato tanto.

Lascio una società seria, rispettata e che ha sempre messo al primo posto i veri valori dello sport.

Nel mio piccolo mi ritengo orgoglioso e fortunato ad aver fatto un bel pezzo di strada insieme.

Forza Dinamo Basket Brindisi

Dario Recchia