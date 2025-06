Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato, con il voto dei consiglieri di maggioranza, le modifiche al regolamento e le nuove tariffe Tari, così come proposte dall’Assessore al Bilancio Caterina Cozzolino. Si tratta di un risultato importante, perché certifica il mancato aumento della tassa dei rifiuti e, in alcuni casi, addirittura una sua diminuzione. Il tutto, a fronte di un aumento dei costi, ma sulla base di una accresciuta capacità dell’Amministrazione Comunale di contrastare l’evasione, con il conseguente recupero di somme ingenti.

Altrettanto importante la possibilità di versare quanto dovuto in cinque rate, a partire da fine agosto fino a fine gennaio, saltando il mese di dicembre.

Stiamo parlando di risultati concreti e importanti per i nostri concittadini e per le imprese che operano in questo territorio. Ovviamente consideriamo quanto ottenuto quest’anno come un primo importante traguardo, che ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa.

Il gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi