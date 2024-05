A conclusione della settimana mondiale della tiroide, domenica 26 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, medici e farmacisti saranno in Piazza Vittoria a Brindisi per offrire una giornata di screening gratuito ai cittadini per la prevenzione delle malattie della tiroide.

L’iniziativa, organizzata dalla Medicina interna dell’ospedale Perrino e dalla Endocrinologia ospedaliera e territoriale insieme all’Ordine dei Farmacisti, ha il patrocinio della Siemc (Associazione italiana di Ecografia in Medicina e Chirurgia), dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e del Comune di Brindisi.

La settimana della tiroide è patrocinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche. Un’occasione per sensibilizzare i cittadini su una patologia di cui soffrono milioni di persone, per far conoscere l’importanza del buon funzionamento di questa ghiandola e promuovere attività di prevenzione attraverso corretti stili di vita e controlli periodici per una diagnosi precoce.

Lo screening offerto durante la giornata organizzata a Brindisi comprende visita, ecografia e test TSH rapido a cura di professionisti che forniranno anche consigli utili e materiale informativo.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI