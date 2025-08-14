August 14, 2025
In questi giorni di Ferragosto, uno dei periodi più intensi e delicati, la nostra sicurezza è frutto dell’impegno costante di donne e uomini che non conoscono pause: forze dell’ordine, sistema di Protezione Civile, composto anche dai nostri volontari, Polizia Locale.

A loro rivolgo un sentito ringraziamento e, in particolare, al comandante Speciale e a tutto il corpo della nostra Polizia Locale, che in queste ore sta operando senza sosta: dai controlli congiunti con la Guardia di Finanza alle verifiche sulle spiagge e lungo le strade.

Il loro lavoro silenzioso ma fondamentale è la garanzia di una comunità più sicura.

A loro, e a chi ogni giorno vigila su di noi, va la mia riconoscenza personale e di tutta la città.

