Alle prime luci dell’alba di oggi, 15 giugno 2025, con inizio alle ore 4:00, è partito ufficialmente il nuovo servizio di igiene urbana affidato alla Teknoservice.

Una giornata di intensa operatività, che ha visto l’impiego di uomini e mezzi su più fronti strategici della città, nel segno della cura e del decoro urbano.

Tra le prime aree interessate dagli interventi, le zone della movida brindisina e le principali arterie del centro storico, comprese le scalinate virgiliane e il piazzale Lenio Flacco, soggette a forte afflusso turistico. Qui si è proceduto con lavaggi mirati e attività di pulizia straordinaria.

Sulle spiagge libere e presso i lidi attrezzati sono state allestite nuove postazioni per il conferimento dei rifiuti, complete di cassonetti per la raccolta differenziata e cestini gettacarte. Gli arenili sono stati bonificati attraverso l’uso di macchinari specifici per il setacciamento della sabbia e la rimozione dei rifiuti abbandonati.

Le operazioni hanno coinvolto anche le vie principali del traffico cittadino e crocieristico, dove sono entrati in azione i mezzi meccanici per lo spazzamento. Particolare attenzione è stata riservata alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività di ristorazione, in particolare lungo la Litoranea Nord, e allo svuotamento dei cestini nelle principali arterie del centro.

Nel pomeriggio si proseguirà con azioni di mantenimento: spazzamento e svuotamento dei cestelli lungo corsi e vie centrali, ed il servizio sarà garantito con continuità fino alle ore 21:00.

Un avvio significativo, anche simbolicamente, che ha coinciso con una giornata festiva. Nei prossimi giorni l’attenzione si sposterà progressivamente verso i quartieri cittadini, con una pianificazione mirata degli interventi di pulizia profonda.